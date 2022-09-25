48 岁中国航天科工集团特级技师王巍去世，曾参与 C919 国产大飞机建造

IT之家 9 月 25 日消息，9 月 22 日，航天海鹰（镇江）特种材料有限公司发布讣告，中国航天科工集团特级技师王巍因病于当日凌晨去世，年仅 48 岁。

王巍同志 1974 年 4 月出生于辽宁沈阳，1992 年 7 月沈飞技校毕业，毕业后历任中航沈飞民用飞机有限责任公司车间工人、车间主管，航天海鹰（镇江）特种材料有限公司第二党支部委员，装配制造技术中心班组长、主任助理、副主任。2018 年，王巍同志当选为第十三届全国人大代表。

王巍曾负责 C919 大飞机后机身后段及副翼的装配工作，是国家级技能大师工作室的领办人，从事飞机铆装工作近 30 年，是一名优秀的飞机铆装钳工特级技师。

IT之家了解到，C919 客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。

C919 飞机全称 COMAC919，是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级 158-168 座，航程 4075-5555 公里。2015 年 11 月 2 日完成总装下线，累计 28 家客户 815 架订单，性能与国际新一代的主流单通道客机相当，于 2017 年 5 月 5 日成功首飞。