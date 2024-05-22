赛睿推出《命运 2：终焉之形》联名版寒冰新星 Arctis Nova 7 游戏耳机、鼠标垫等外设产品

IT之家 5 月 22 日消息，赛睿推出《命运 2：终焉之形》的联名版外设产品，包括寒冰新星 Arctis Nova 7 游戏耳机、QcK Heavy 鼠标垫、定制键帽与摇杆等。

寒冰新星 Arctis Nova 7 游戏耳机

赛睿为 PS5 打造的 Arctis Nova 7P 及 Xbox 授权的 Arctis Nova 7X 两款型号推出了《命运 2：终焉之形》联名版本，包含特殊设计的头带与侧面盖板，可获得免费的游戏内物品，售价 239.99 美元（IT之家备注：当前约 1738 元人民币）。

此外，已经拥有该款耳机的玩家也可以选择购买售价 39.99 美元（当前约 290 元人民币）的配件包。

QcK Heavy XXL 鼠标垫

《命运 2：终焉之形》联名版赛睿 QcK Heavy XXL 鼠标垫三围 900 mm x 400 mm x 4 mm，售价 49.99 美元（当前约 362 元人民币）。

艺术键帽

该款艺术键帽售价 89.99 美元（当前约 652 元人民币），限量 3700 个并附有编号，附送游戏内物品。

KontrolFreek 定制摇杆套

赛睿还与 KontrolFreek 合作推出了《命运 2：终焉之形》定制摇杆，适用于 PS5 / PS4 及 Xbox 手柄，售价 29.99 美元（当前约 217 元人民币）。

《命运 2》DLC《终焉之形》将于今年 6 月 5 日正式推出。

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