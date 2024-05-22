京东：未来 20 年将累计投入超 3 万亿元用于一线员工的薪酬福利

IT之家 5 月 22 日消息，京东官方今日发文，回顾了京东纳斯达克上市 10 年来的历史数据，并宣布未来 20 年将“凝心聚力迈向‘35711’梦想”。

据介绍，“35711”梦想是指：

有 3 家收入过万亿人民币，净利润过 700 亿人民币的公司；

5 家进入世界五百强的公司；

7 家从零做起市值不低于 1000 亿人民币的上市公司；

能为国家缴纳 1000 亿人民币税收；

提供超过 100 万就业岗位。

此外，未来 20 年，京东将累计投入超 3 万亿元人民币用于一线员工的薪酬福利；京东乡村振兴“奔富计划”带动超 1 亿农民增收；累计携手 6 千万中小微企业数字化升级；京东的供应链服务基本实现覆盖全球，在占全球 80% 体量的经济体里建立供应链基础设施；京东将全面实现碳中和。

据IT之家此前报道汇总，京东 2024 年一季度实现营收 2600 亿元，同比增长 7.0%，市场预期 2583.5 亿元；一季度调整后净利润 89 亿元，同比增长 17.2%，市场预期调整后净利润 74.12 亿元。

截至 2023 年底，京东已为近 62 万人创造了就业岗位。2023 年全年的人力资源总支出（包括公司的自有员工和外部人员）达到了 1,047 亿元人民币。从 2024 年初开始，京东提升了采销、客服等员工的薪酬激励和福利保障。

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