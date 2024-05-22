SK 海力士出席戴尔科技全球峰会，展示 PVC10 固态硬盘等存储新品

IT之家 5 月 22 日消息，在北京时间本月 21 日至 24 日举行的戴尔科技全球峰会上，SK 海力士带来了多款存储领域新品，涵盖内存、固态硬盘品类。

在消费级固态硬盘领域，SK 海力士展示了尚未正式公布的 PVC10 固态硬盘。

PVC10 采用 PCIe Gen4x4 规格，支持 M.2 2230/2242/2280 三种物理规格，可选 256GB~1TB 容量。

限于图片分辨率，IT之家无法确认 PVC10 的具体读写性能，预计将强于此前推出的 BC901。

而在企业级固态硬盘方面，SK 海力士展示了另一款尚未公布的产品 PEB110，目前仅清楚其支持 PCIe Gen5 协议。

SK 海力士在本次峰会上设有 LPCAMM2 展台，根据其在台积电 2024 年技术研讨会展出的资料，SK 海力士的 LPCAMM2 内存速度达 7.5Gbps，容量覆盖 16~64GB。

SK 海力士的负责人还就 CXL 内存扩展方案进行了演讲，展示了 CXL-DDR5 内存模组。

该模组基于 24Gb DDR5 内存颗粒构建，EDSFF E3.S 2T 外形规格，采用 PCIe Gen5x8 通道，可提供至少 96GB 的内存容量扩展。

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