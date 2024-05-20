组台电脑成本越来越高：除 CPU / GPU 之外，内存和固态硬盘价格也疯涨

IT之家 5 月 20 日消息，各位网友，你有发现现在组装一台电脑越来越贵了吗？除了 CPU 和 GPU 两个大件之外，内存和固态硬盘的价格也水涨船高，基本上所有零件都处于涨价状态。

固态硬盘的价格到去年第 4 季度一直处于历史最低点，甚至连 DDR5 内存的价格似乎也已触底。然而，这一切都将在 2024 年下半年发生改变。IT之家基于 XDA 媒体观点，简要介绍如下：

固态硬盘

科技媒体 xda-developers 追踪观测过去 6-7 个月亚马逊平台固态硬盘价格，从 2023 年 10 月左右开始，固态硬盘的价格一直在持续上涨。

Crucial MX500 和三星 980 Pro 等热门固态硬盘的价格与 2023 年 9 月的价格相比，已经上涨了约 75%-85%。

这种快速的价格上涨主要是三星、SK 海力士和美光等制造商稳步提高 NAND 闪存价格的结果，从 2024 年开始，每季度都会上涨近 20%。

该媒体认为 1TB NVMe 固态硬盘价格会攀升到 100 美元左右，在 2024 年剩余时间里，价格还将继续上涨，让存储市场重回 2022 年初的高点。

DDR5 内存

除了固态硬盘，内存的价格也暴涨。内存制造商决定将更多的资源和产能分配给 HBM，导致减少 DRAM 的产量。而减少供应，意味着消费者 DDR5 内存的价格就会提高。

报告显示，这些因素会导致 DDR5 内存的价格上涨 15%-20%。拿 32GB 内存套装（2 根 16GB）举例，用户只需要 100 美元左右就能买到，未来需要溢价 20 美元才能购买。

考虑到英特尔的第 15 代处理器和 AMD 的 Zen 5 CPU 即将问世，DDR4 内存产品的过时，那么主流装机方案就会推荐使用新平台，不会推荐使用英特尔第 12、13 或 14 代处理器、AMD AM4 处理器搭配 DDR4 内存。

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