极空间 NAS 联合西数、VST 推出“红色救援”数据恢复服务

IT之家 5 月 22 日消息，极空间私有云今日官宣，联合硬盘厂商西部数据（简称：西数）、总代伟仕佳杰科技有限公司 （简称：VST） 推出“红色救援”数据恢复服务。

据介绍，这项业务旨在为购买极空间私有云西部数据 NAS 专用红盘 WD RED PLUS 硬盘套装产品的用户提供硬盘 3 年质保期内的 1 次数据恢复服务，以应对突如其来的数据丢失风险。

IT之家注：西部数据红盘 WD Red 系列产品，是西数针对家庭、办公室用户、中小型团队等用户群体 NAS 设备推出的存储产品。

据介绍，“红色救援”数据恢复服务拥有以下特点：

高成功率：专业团队和先进技术确保高效的数据恢复。

数据安全：严格遵守数据隐私保护法规，确保用户的数据安全无忧。

专属支持：提供专门为 WD Red NAS 用户量身定制的技术支持服务。

长期守护：硬盘 3 年质保期内享受 1 次数据救援服务。

服务申请及使用：

小程序搜索“WD 红色救援”注册账号后按提示申请救援。服务团队会对提交的损坏硬盘进行审核，专家团队使用工具和技术对硬盘数据进行修复救援。 一旦数据救援成功，用户将收到验证通知，直接联系人工客服进行数据验证。验证无误后，即可提供数据加密下载链接及详细的救援报告。若检测发现为硬件故障，则直接按售后流程处理。

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