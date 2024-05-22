金山软件 2024 年 Q1 净利润 2.85 亿元，同比增长 48%

IT之家 5 月 22 日消息，金山软件今日发布 2024 年第一季度业绩公告，营收为人民币 21.369 亿元，较上年同期增长 8%，较上季度下降 7%。

办公软件及服务、网络游戏及其他营收分别占集团 2024 年第一季度总营收的 57% 及 43%。IT之家附业绩表如下：

2024 年第一季度的办公软件及服务业务营收为人民币 12.253 亿元，较上年同期增长 17%，较上季度下降 5%。同比增长主要是由于金山办公集团的国内个人办公订阅业务、机构订阅业务及机构授权业务增长，部分被互联网广告业务减少所抵销。

2024 年第一季度的网络游戏及其他业务营收为人民币 9.115 亿元，较上年同期下降 1%，较上季度下降 11%。同比轻微下降主要是由于若干现有游戏的收益自然下滑所致，部分被于 2023 年下半年发布游戏的营收贡献所抵消。环比下降主要反映若干现有游戏自然下降，部分被二次元射击游戏《尘白禁区》积极运营的增长所抵消。

2024 年第一季度，金山软件的研发成本为人民币 7.128 亿元，较上年同期增长 8%，较上季度增长 4%。同比增长主要是金山办公集团对人工智能 AI 以及协作产品及服务的持续投入。

2024 年第一季度，金山软件的母公司拥有人应占净利润为人民币 2.846 亿元， 而 2023 年第一及第四季度的净利润分别为人民币 1.923 亿元及人民币 2.054 亿元，同比增长 48%，环比增长 39%。

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