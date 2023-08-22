金山软件 2023 年 Q2 营收 21.9 亿元：同比增长 20%，办公、游戏业务双提升

IT之家 8 月 22 日消息，金山软件今日发布了截至 2023 年 6 月 30 日的 Q2 财报和 2023 年上半年财报。

金山软件 2023 年第二季度的收入为人民币 21.935 亿元，较上年同期增长 20%，较上季度增长 11%。来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收入分别占 2023 年第二季度收入总额的 51% 及 49%。IT之家附主要业绩表如下：

2023 年第二季度来自办公软件及服务业务的收入为人民币 11.208 亿元，较上年同期增长 21%，较上季度增长 7%。该同比增加主要由于北京金山办公软件股份有限公司（金山办公）及其附属公司（合称金山办公集团）的国内个人办公订阅业务及机构订阅业务可持续增长。

2023 年第二季度来自网络游戏及其他业务的收入为人民币 10.726 亿元，较上年同期增长 18%，较上季度增长 17%。该增加主要由于《剑网 3》持续更新及优化用户体验而收益显著增长，部分被《剑侠世界 3》及《剑网 1：归来》等现有手游收益的自然下降所抵销。

2023 年第二季度的毛利为人民币 18.318 亿元，较上年同期增长 25%，较上季度增长 13%。该集团的毛利率为 84%，较上年同期增长四个百分点，较上季度增长两个百分点，主要是由于收入结构变化所致。

2023 年第二季度的母公司拥有人应占净利润为人民币 5720 万元，而 2022 年第二季度的净亏损为人民币 1.402 亿元，2023 年第一季度的净利润为人民币 1.923 亿元。

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