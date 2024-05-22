C919 国产大飞机首次“飞入”校园

IT之家 5 月 22 日消息，据中国商飞公司官方消息，第三届“国产商用飞机校园巡展”活动开幕式今日在中国民航大学北校区礼堂举办。

此次巡展活动，中国商飞公司首次携 C919 飞机进校园，为广大师生提供亲身体验国产大飞机、深入了解国产大飞机的机会。

▲ C919 在中国民航大学展出，图源中国商飞公司

中国商飞公司党委副书记、董事谭万庚对中国民航大学长期以来的支持表示感谢，向关心和支持大飞机事业的广大师生表示敬意。他指出，中国民航大学作为我国民航人才培养的最高学府，为民航系统培养了大批专业技术和科技创新人才。随着国产飞机运营生态日益繁荣，公司与中国民航大学在人才交流等方面的合作日益加强，600 多名中国民航大学的毕业生活跃在国产大飞机项目研制、运行支持一线。衷心希望各位“准民航人”能接续奋斗，把学识专长和职业发展与民航强国战略、大飞机战略紧密结合，为提升国产民机竞争力、推动发展新质生产力作出新贡献。

IT之家从中国商飞官方获悉，本次为期三日的巡展活动，C919 飞机将在学校专设停机坪区域进行静态展示，供师生代表登机体验。

巡展期间，还将举办一系列丰富多彩的活动，包括企业文化展、校友面对面交流、《人类的翅膀 —— 世界商用飞机发展简史》观影活动、“大飞机杯”定向越野赛以及校园招聘座谈会等，旨在激发广大学子对大飞机事业的热爱与关注，提升对大飞机事业的认知与理解，共同推动我国航空事业蓬勃发展。

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