小米：公司不再使用徐汇滨江相关地块的报道严重失实

IT之家 5 月 22 日消息，今日 @小米公司发言人 发文表示，近日，有部分媒体对小米不再使用徐汇滨江相关地块的报道存在严重失实。特别澄清如下：小米在上海的经营发展顺利如常，所谓“建设搁浅”、“保证金损失”、“政府罚没”等完全失实、纯属子虚乌有。徐汇区斜土街道 xh128D-07 地块的相关事宜系根据发展需要，按程序落实。

IT之家注意到，今日有报道称，小米 3 年前斥资 15.5 亿元取得的上海核心地段徐汇滨江一宗商业办公用地已经退地，被列入 2024 年度土地储备计划，有网友担心小米可能因此损失 3.1 亿元保证金，甚至 15.5 亿元全部土地价款。对此，小米集团公关部总经理王化回应澎湃新闻表示：市政规划用地发生改变，政府有需求收储。

2021 年 10 月，小米旗下公司谧空间（上海）信息科技有限公司曾以 15.5 亿拿下上述地块。小米当时表示，该地块是早在 2018 年就规划的上海总部用地，而小米上海总部职能众多，包括手机研发、金融、互联网等业务，这块地的建设规划是将多个业务团队结合在一起。

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