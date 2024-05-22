王化回应小米上海退地：市政规划用地发生改变，政府有需求收储

IT之家 5 月 22 日消息，小米 3 年前斥资 15.5 亿元取得的上海核心地段徐汇滨江一宗商业办公用地已经退地，被列入 2024 年度土地储备计划，有网友担心小米可能因此损失 3.1 亿元保证金，甚至 15.5 亿元全部土地价款。

对此，小米集团公关部总经理王化回应澎湃新闻表示： 市政规划用地发生改变，政府有需求收储。但对于保证金一事，王化并没有回应。

2021 年 10 月，小米旗下公司谧空间（上海）信息科技有限公司曾以 15.5 亿拿下上述地块。小米当时表示，该地块是早在 2018 年就规划的上海总部用地，而小米上海总部职能众多，包括手机研发、金融、互联网等业务，这块地的建设规划是将多个业务团队结合在一起。

IT之家查询获悉，上海市规划和自然资源局 3 月 21 日发布《关于同意徐汇区 1 幅地块先行列入 2024 年度土地储备计划的批复》，其中地块主角斜土街道 xh128D-07 地块正是小米上述地块。

出让文件显示，上述地块将致力于打造金融、智能化应用集聚高地；重点引进金融总部企业、创新型科技企业总部及研发中心，促进金融、物联网、智能制造与智能化应用等产业融合发展。

公开资料显示，该地块距大木桥路地铁站约 500 米，位于黄浦江旁边，属于上海西岸金融城拓展区，占地面积约 1.67 万平方米，用途为商业用地、办公楼，容积率为 3，计容建筑面积约 5 万平方米。

按照国有土地公开招拍挂流程，企业参与土地拍卖前需缴纳土地价款 20% 资金作为保证金，一旦因受让人方面原因无法完成后续交易，或受让人在二年内提出申请的，保证金将不予退还；而假如交易已经完成且超过规定期限，受让人未按照地块相关规定进行开发建设，或其他情形触发“退地”事件，则全部土地使用权出让款不予退还。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。