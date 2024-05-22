Excel 不用函数，如何搞定数据清洗

本文作者：卫星酱

本文编辑：竺兰

锵锵~ 大家好哇！我是又在研究数据分析的卫星酱~

之前，卫某针对「脏」数据的清洗，简要介绍了 7 个函数。

不过，你可能想不到，Excel 里普普通通的【分列】功能，居然也能干数据清洗的活

1、提取部分数据

用函数提取数据，比较常用的是 LEFT、MID 和 RIGHT。

但只要你使用【分列】时注意到了这个：

就会得到一个比函数更简单的数据提取技巧~

比如本例中，记录员将负责人姓名和编号录在同一单元格中；

由于姓名和编号的位数均不相同，如果使用函数，需要三个函数才能搞定

=MID(B3,SEARCH(" "B3)+1,LEN(B3))

用【分列】就不一样了~

只需选中 B3:B7，【数据】-【分列】-【分隔符号】-勾选【空格】；

【下一步】后对分列结果的第一列（也就是姓名）选择【不导入此列（跳过）】；

选定【目标区域】后，我们就能得到提取好的编号了！

2、文本 & 数值格式互转

❶ 数值转文本

如果先在 Excel 里输入长数值，它们会以科学计数法的方式显示。

这时再设置单元格格式，已经于事无补。

而分列，只需在第三步中勾选【文本】，就能将数字还原：

诶！

怎么翻车了！

这不是我的原始数据啊？

原来，在转换之前，数值已经被 Excel 按照数字处理了，导致最后四位数字丢失 QAQ

所以，小伙伴们，分列虽然能将数值转文本，但为了我们的数据清洗工作顺利进行，最好还是在录入前就设置好单元格格式哦~

❷ 文本转数值

再来看看另一种情况：

如果你的数据是从其他地方导出的，他们可能会是文本格式。

只要【分列】，在第三步勾选【常规】，就搞定了！

3、日期格式统一

在汇总同事们的日报表的时候，你有没有碰到过这种令人火大的情况？

别急着「撞墙」，其实用分列还能挽救下~

只需要【分列】-【分隔符号】-【其它】-【日期】-【完成】。

4、写在最后

好了，今天分享了【分列】功能的 3 个妙用~

❶ 提取部分数据。

❷ 文本 & 数值格式转换。

❸ 日期格式统一。

学点儿 Excel 小技巧，让数据清洗更轻松！

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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