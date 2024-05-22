江淮皮卡第 30 万台汽车下线，今年前 4 月全球累计销量 1.82 万台

IT之家 5 月 22 日消息，江淮皮卡第 30 万台量产车 5 月 21 日正式下线，江淮皮卡目前有三种车型在售，分别是江淮皮卡 T6、江淮皮卡 T8 Pro 以及全新悍途。

江苏省扬州市江都区委副书记、区长朱定金表示，江淮皮卡去年跃居国内皮卡行业第二，为地方经济发展作出重要贡献。希望江淮皮卡以第 30 万台下线为新起点，不断推动技术进步和产品升级，开拓国际国内市场。

江淮皮卡产品目前出口超过 132 个国家和地区，覆盖拉美、中东、中亚、欧洲和东南亚区域。2023 年全球销量达到 5.5 万台，同比增长 11.3%。其中，国内市场同比增长 16.3%，国际市场同比增长 9.9%。今年 1-4 月，江淮皮卡全球累计销售 1.82 万台。

IT之家此前报道，江汽集团与华为携手打造的豪华智能新能源汽车也即将推出。位于肥西中派片区的江淮高端新能源汽车基地“超级工厂”设备安装已接近尾声，正在进行分系统调试。

华为常务董事、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示，华为与江淮合作的智选车定位是要做百万级，对标远远超越迈巴赫、劳斯莱斯 Phantom 这个档次。

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