余承东称华为智选车业务 Q1 已实现扭亏为盈，与江淮合作车型定位百万级但名称还未确定

IT之家 5 月 21 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东透露，今年一季度华为智选车已实现扭亏为盈，而华为车 BU 去年亏了 60 亿。

他表示，因为智选车的大卖，包括问界、智界，尤其是问界的大卖，今年一季度已经实现了扭亏为盈。

余承东介绍称，华为与江淮合作的智选车名称还未确定，定位是要做百万级，对标远远超越迈巴赫、劳斯莱斯 Phantom 这个档次。

对于不同智选车之间的区隔，他解释称，江淮定位是超高端，享界定位高端轿车，智界定位广泛中档和中高端，即是广泛人群能买得起的车，问界主要重点聚焦在 SUV。

今年 3 月，安徽省生态环境厅公示了《江淮年产 20 万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》，信息显示该工厂预计年产量 20 万辆，投资 39.805 亿元，将开发江淮汽车全新的新能源专属 DE 平台、华为智能技术赋能的 X6 平台。

IT之家整理详细产品及生产纲领如下：

项目规划年产 20 万辆纯电动（含增程式）乘用车。产品主要为中大型纯电 DE、X6 平台产品，包括 C 级轿车、B 级轿车、A + 级 SUV、B 级 SUV 及 MPV 车型。

DE 纯电平台为新能源专属平台，主要满足国内经济型和改善型市场需求，产品覆盖 B 级轿车、C 级轿车、A + 级 SUV 和 B 级车型，其中 B 级轿车、A + 级 SUV 瞄准基盘用户，首购为主；C 级轿车、B 级 SUV 瞄准升级用户，主要为产品进阶。

X6 纯电平台为豪华新能源平台，覆盖车型级别为中大型 MPV 车型，通过华为智能技术赋能，积极抢占国内高端市场。

这份文件还列出了各平台车型的主要参数，但基于 X6 平台的产品规划仅有一款 MPV，规划年产能 3.5 万辆。详细参数方面，该车车长 5200mm，轴距 3200mm。

此外，江淮汽车集团曾在新年贺词中宣布，已于 2023 年与华为开展全面战略合作，着力打造豪华智能网联电动汽车，预计 2025 年上市；与大众合作，出口欧洲的首款产品正式量产；与蔚来汽车签署换电战略合作协议。

而“第一财经”此前获得的消息，则是双方合作的首款车型是一款百万级轿车，对标宝马 7 系，预计今年第四季度正式上市。当时，负责生产华为和江淮汽车合作车型的安徽肥西超级工厂的建设工作也已接近尾声。

去年 12 月，江淮汽车与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。双方在协议中宣布，鉴于华为终端在用户领域拥有打造高端产品的成功经验，江淮汽车将与华为终端强强联合，优势互补。双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车，通过合作车型不断升级、迭代，满足用户对智能网联汽车的更高需求和期望。

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