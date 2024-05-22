Spotify 推出全新定制字体 Spotify Mix：今日起上线 App 及网页，几周内完成覆盖

IT之家 5 月 22 日消息，音乐流媒体平台 Spotify 今晚宣布推出全新定制独占字体 Spotify Mix，今日起上线 App 及网页，将于几周内将覆盖全部 Spotify 体验。

据 Spotify 品牌设计全球主管 Rasmus Wängelin 介绍，Spotify Mix 是一款专为 Spotify 设计的可变字体，如名称所示，团队将其视为一种“混音”。

IT之家附官方介绍如下：

为了设计这款字体，我们打破了传统的排版限制，将各种字体风格的元素融合在一起。这种方法反映了多年来音频文化的动态和演变。

最终，这款无衬线字体融合了经典和现代风格的特点，创造出与众不同的独特外观。我们巧妙地融入了声波的形状，以唤起一种节奏感。尖锐的角度和流畅的曲线相结合，赋予了字体独特的个性，给人一种典型的 Spotify 感觉。