因限制 Spotify 等竞争对手而被欧盟罚款 18 亿欧元，消息称苹果提出上诉

IT之家 5 月 21 日消息，据彭博社报道，苹果公司正在对一项 18 亿欧元（IT之家备注：当前约 141.48 亿元人民币）的罚款提出上诉，此前欧盟委员会因苹果阻碍来自 Spotify Technology SA 等音乐流媒体竞争对手的公平竞争而对其处以此罚款。

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据不愿透露姓名的消息人士称，苹果已经向位于卢森堡的欧盟普通法院提起上诉，试图撤销 3 月份的裁决。

欧盟对苹果的制裁还包括一项命令，要求其停止阻止音乐流媒体应用程序告知用户 App Store 以外的更便宜订阅方式。这项调查源于总部位于斯德哥尔摩的 Spotify 五年前的投诉，Spotify 声称，由于苹果涉嫌垄断 App Store 的运营方式，他们被迫提高其月度订阅价格以支付相关成本。

欧盟反垄断机构欧盟委员会表示，他们随时准备在法庭上捍卫所有决定。

苹果拒绝置评，只是提到了之前的一篇博客文章，其中苹果表示欧盟监管机构未能发现任何消费者权益受到损害的确凿证据。

苹果的此次上诉标志着与欧盟监管机构的又一次法律战。此前，欧盟监管机构曾因爱尔兰国家援助问题，对苹果公司处以创纪录的 130 亿欧元税款罚款。由于苹果在早期回合中胜诉，最终结果仍未确定。

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