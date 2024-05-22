B站取消用视频播放时长代替播放次数：犯了一个错误，过于理想化

IT之家 5 月 22 日消息，B站社区与产品负责人方方（ID：云无极 sama）今日发文向用户道歉，称团队已经决定取消播放时长指标外显的改版，同时称在目前的推荐算法中，播放时长已经成为了非常重要的统计因素。

一年前，我们准备推出播放时长指标，而我就是这个项目的负责人。这个项目，其实不是拖了太久，而是做得太快。我记得在去年这个时候，团队就已经做好了上线准备，只等官宣。

这是一个需要外界接受和理解的东西，我们对此过于自信了。在B站之前，全世界没有任何一个平台和产品，是以时长计数的。我们凭什么能做？