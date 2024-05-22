B站取消用视频播放时长代替播放次数：犯了一个错误，过于理想化

IT之家 5 月 22 日消息，B站社区与产品负责人方方（ID：云无极 sama）今日发文向用户道歉，称团队已经决定取消播放时长指标外显的改版，同时称在目前的推荐算法中，播放时长已经成为了非常重要的统计因素。
一年前，我们准备推出播放时长指标，而我就是这个项目的负责人。这个项目，其实不是拖了太久，而是做得太快。我记得在去年这个时候，团队就已经做好了上线准备，只等官宣。
这是一个需要外界接受和理解的东西，我们对此过于自信了。在B站之前，全世界没有任何一个平台和产品，是以时长计数的。我们凭什么能做？
IT之家此前报道，去年 6 月 26 日，哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿在 14 周年庆直播中称B站将统计播放分钟数，替代播放次数作为外显数据，让用户有更好的参考，并“计划在未来几周内完成产品更新”。
方方对 UP 主 @阿 Test 今日发布的其他吐槽作出了以下回应：
UP 主修改和取消定时发布时间的功能：已经上线
转码问题诊断，会告知转码失败视频具体 P 数、失败原因、修改建议：功能分期上线中
私信支持筛选关注的人的信息：确定优化，已进开发
分 P 投稿入口以及分 P 进合集：确定推出，已进开发
设置稿件为隐私视频：确定推出，即将进入开发
此外，还预告了其他即将到来的改进：
前置校验转码问题，发布前提示可能转码失败
在搜索结果中屏蔽已拉黑的账号
稿件换源可一键弹幕迁移保留
首页推荐可设置屏蔽词，可调整兴趣标签
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