陈睿：B站虚拟主播在国内“遥遥领先”，今年更强调直播业务经营质量

IT之家 3 月 7 日消息，据新浪科技报道，在今天公布 2023 年第四季度及全年财报后，B站（哔哩哔哩）董事长兼 CEO 陈睿、副董事长兼首席运营官李旎、首席财务官樊欣等公司高管出席了财报电话会议。

陈睿在回复分析师的直播业务相关提问时表示，平台的很多直播都是有关于B站的“特色和优势品类”，和公司在视频领域的竞争优势相一致。

陈睿声称，“比如虚拟主播这一块，我们在国内应该是最强势，遥遥领先。再比如我们在知识类的，像法律类的直播，在其他平台上是不太可能有的，但在B站上是非常流行的。”同时，陈睿还谈到了今年直播领域的规划：今年工作重点是“会更强调直播业务经营的质量”，“我们会更关注毛利润和毛利率的提升，真正把我们业务的增长质量做得更好。”

据IT之家今天早些时候报道，B站（哔哩哔哩）董事长兼首席执行官陈睿在 2023 年第四季度财报电话会上表示，有信心在 2024 年 Q3 实现利润转正，并且开始盈利。

B站今日发布了截至 12 月 31 日的 2023 年第四季度及全年财报。第四季度，总净营收为 63 亿元，同比增长 3%。净亏损 13 亿元，同比收窄 13%。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为 5.558 亿元，同比收窄 58%。

2023 年全年，总营收为 225 亿元，同比增长 3%。净亏损 48 亿元，同比收窄 36%。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为 34 亿元，同比收窄 49%。





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