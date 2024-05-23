消息称一加骁龙 8 Gen 3 新机暂定 7 月底发布，预计为 Ace 3 Pro

IT之家 5 月 23 日消息，博主 @数码闲聊站 日前爆料称，一加骁龙 8 Gen 3 新机暂定 7 月底发布，并将其称为“续航巨钢炮”。结合此前爆料来看，预计这款新机为一加 Ace 3 Pro。

此前爆料显示，一加 Ace 3 Pro 手机搭载骁龙 8 Gen 3 处理器 + 16GB+1TB 满血性能规格，采用 1.5K 曲屏 + 金属中框 + 新镀膜工艺玻璃机身质感三件套，家族式设计有望更改。此外，该机的屏幕尺寸为 6.78 英寸，有望采用前置 16MP 摄像头、后置 50MP“大底主摄”+ 8MP + 2MP。

▲ IT之家图赏：一加 Ace 3

作为参考，一加 Ace 3 搭载骁龙 8 Gen 2 芯片 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存。正面配备 6.78 英寸 2780×1264 分辨率 OLED 屏，手动最高亮度 800nit、全局激发亮度 1600nit、局部峰值亮度 4500nit。该机内置 5500mAh 大电池和新一代长寿版 100W 快充，27 分钟可充满电。

一加 Ace 3 前置采用了 16MP 的三星 S5K3P9 传感器，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，OIS，1/1.56"）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。

关于一加 Ace 3 Pro 手机的具体发布时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

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