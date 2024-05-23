库洛开放世界动作游戏《鸣潮》全球全平台公测，同步上线 PS、PC、安卓、iOS 平台

IT之家 5 月 23 日消息，库洛科技旗下开放世界动作游戏《鸣潮》将于 5 月 23 日 10:00 正式开启全球、全平台公测，主打高自由度的动作战斗玩法与丰富多样的开放世界探索。

据介绍，这款游戏将登陆 Windows PC（Epic / 官网）、PlayStation 4、PlayStation 5、Android 和 iOS 平台，后续还将登陆苹果 Mac 平台。IT之家注：官服角色数据三端互通，B 服与官服好友互通，相同B站账号同样可以在不同平台实现数据互通。

《鸣潮》是一款开放世界动作游戏，主打高自由度的动作战斗玩法与丰富多样的开放世界探索。而你，在这个世界苏醒的漂泊者，将在找回记忆、寻找自我身份的同时结识无数的共鸣者同伴，并和伙伴一起踏上跨越悲鸣的旅途。

最低设备要求：

安卓：系统版本 7.0 及以上，骁龙 835 及联发科同级芯片（G71/72 GPU）

iOS：iPhone 11 及以上型号，iOS 13 及以上

PC：<系统> Windows 10 64bit、英特尔 i5（9 代）/ 锐龙 2700、<显卡> GTX 1060 / RX 570、< 运行内存 > 16G 及以上

安卓 / iOS 需预留 12G 以上空间，PC 需预留 25G 以上空间

推荐设备要求：

安卓：系统版本 7.0 及以上，骁龙 8 Gen1+/ 2/ 3 及联发科同级芯片

iOS：iPhone 13 及以上型号，iOS 15 及以上

PC：<系统> Windows 10 64bit、英特尔 i7（9 代）/ 锐龙 3700、< 显卡 > RTX 2060 / RX 5700XT、< 运行内存 > 16G 及以上

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