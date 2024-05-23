AI 崛起已成定势：2024 年 Gartner Top 25 供应链榜单公布，英伟达首次上榜入围前十

IT之家 5 月 23 日消息，市场调查机构 Gartner 近日公布第 20 届全球供应链 25 强年度排名：施耐德电气、思科系统、高露洁棕榄位列前三；微软、强生入围前五；英伟达、可口可乐、沃尔玛、联想等入围前十。

IT之家为您来带该榜单详情信息如下：

榜单排名

前 25 名排名

排名 公司 综合得分 1 施耐德电气 5.96 2 思科系统 5.04 3 高露洁棕榄 4.62 4 微软 4.30 5 强生公司 4.29 6 帝亚吉欧 4.19 7 英伟达 4.11 8 可口可乐公司 3.99 9 沃尔玛 3.82 10 联想 3.79 11 欧莱雅 3.79 12 阿斯利康 3.63 13 百事可乐 3.53 14 耐克公司 3.50 15 英特尔 3.42 16 西门子 3.39 17 雀巢 3.33 18 Inditex（英迪泰） 3.15 19 戴尔科技集团 3.11 20 辉瑞 2.85 21 惠普公司 2.85 22 达能 2.78 23 宝马 2.77 24 喜力 2.72 25 京东 2.71

▲ Gertner Top 25 榜单

施耐德电气今年在榜单中保持了榜首位置，其次是思科系统公司；高露洁棕榄（Colgate-Palmolive）、微软（Microsoft）和强生（Johnson & Johnson）位列前五；联想（Lenovo）连续十次入围该榜单，此次排名第十；今年榜单上的新成员是英伟达（NVIDIA），该公司深耕 AI 计算领域，凭借亮眼的财务表现，跃升至第七；京东排名第二十五。

“大师”段位

此外，Gartner 通过 2015 年推出的“大师”类别来展示连续领先的供应链：公司在过去 10 年中至少有 7 年获得前五名的综合分数，即被视为“大师”。亚马逊、苹果、宝洁和联合利华今年均保持“大师”类别地位。

据介绍，该榜单是 Gartner 从《财富》全球 500 强和福布斯全球 2000 强中筛选出一份公司名单，采用了 150 亿美元的一般年收入门槛，没有实体供应链的公司将被排除在外。前 25 名供应链排名基于业务指标和社区意见的同等权重：

业务指标

业务指标包括财务和环境、社会和治理 （ESG） 指标。财务指标基于三年加权实物资产回报率 （ROPA）、实物资产回报率（ROPA） 变化和收入增长以及全年库存周转率的组合。

社区意见

社区意见基于社区同行投票者和 Gartner 专家的反馈。同行投票者投票选出他们个人选择的前 25 名供应链。他们的决策基于感知到的端到端供应链成熟度和领导力，特别是作为战略资产运营的供应链。

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