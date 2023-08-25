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消息称英伟达正扩充“非台积电供应链”，令“硅中介层”月产能增加两倍至 1 万片

2023/8/25 17:58:05 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 25 日消息，英伟达与台积电合作关系密切，IT之家此前曾报道，在英伟达增加 AI 芯片投片量带动下，台积电先进制程产能利用率近期大幅提升不过当下英伟达正在寻找更多供应链代工厂提供的方案，以保留英伟达针对芯片代工的议价权，同时提升相关元件产能

据台媒“工商时报”报道，英伟达正打造非台积电 CoWoS 供应链，目前其正积极对接联华电子，近日联华电子将扩充旗下硅中介层（silicon interposer）产能，月产能将由目前的 3 千片扩增至 1 万片，明年产能“有望与台积电齐平”，从而大幅缓解 CoWoS 制程供不应求的压力

台媒表示，数月前英伟达因 AI GPU 需求急速增长导致台积电 CoWoS 先进封装产能严重不足。设备厂商估算，台积电 2023 年 CoWoS 总产能逾 12 万片，2024 年将冲上 24 万片，其中，英伟达将取得 14.4 万-15 万片。

而英伟达首席财务官 Colette Kress 近日表示，英伟达在 CoWoS 封装等的关键制程已开放给其他供应链代工厂，预计“未来数季供应可逐步攀升”，英伟达将持续与更多供应商合作增加产能。

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关键词：联华电子英伟达台积电供应链

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