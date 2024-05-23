NASA：波音星际客机 Starliner 目标是不早于 6 月进行试飞

IT之家 5 月 23 日消息，经过多年的延期、技术问题以及两次无人驾驶飞行展示（一次在 2019 年失败，另一次在 2022 年成功）之后，波音公司“星际客机”（Starliner）试飞再次推迟。

美国宇航局（NASA）宣布，由于“宇宙神-5”火箭出现阀门故障，波音 Starliner 飞行器试飞计划再次推迟，现在的目标是不早于 6 月 1 日进行试飞。

由于工程师需要更多时间评估星际客船 (Starliner) 推进系统中的氦气泄漏问题，该公司原定于 5 月 25 日进行的首次载人飞行计划将再次推迟。

根据得克萨斯州卡梅伦县的地方官员本周早些时候提供的潜在试飞日期，波音 Strainer 此次发射可能会与 SpaceX 的星舰 (Starship) 在得克萨斯州的发射同时进行。

据IT之家所知，波音 Strainer 此次飞行将是 NASA 载人飞行测试 (CFT) 任务的一部分。届时，NASA 宇航员布奇・威尔莫尔 (Butch Willmore) 和苏妮塔・威廉姆斯 (Sunita Williams) 将搭乘 Strainer 前往国际空间站，执行其首次载人飞行。

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