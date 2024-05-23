《DOTA2》游戏迎来 7.36 版本重磅更新：首次推出先天技能、英雄命石

IT之家 5 月 23 日消息，此前多方消息称《DOTA2》游戏将迎来重磅更新，今日官方终于宣布了这一消息。

在今日公布的 7.36 大版本当中，《DOTA2》每位英雄都将拥有独特的先天技能，先天技能在整场比赛中从开始到结束为始终存在；每位英雄拥有至少两颗命石，而且可以在每场比赛开始时的策略时间期间选择他们偏好的命石。

IT之家附综合改动更新内容：

本次更新包含了每位英雄的两个新增机制：先天技能与命石

先天技能

先天技能在整场比赛中从开始到结束为始终存在。每位英雄都拥有独特的先天技能

每位英雄的先天技能可以在英雄页面，也可以在游戏内把鼠标放到英雄天赋树和技能之间的全新图标上查看

先天技能有两种类型：部分先天技能会为英雄提供一个独特效果。例如，虚空假面会降低范围内敌方攻击弹道的速度，破晓辰星会在太阳升起时对友军显示全地图；部分先天技能使一个英雄技能拥有五级，1 级时就自带一级。例如，昆卡的“潮汐使者”和军团指挥官的“勇气之霎”现在初始为 1 级，并且仍然可以像平常一样升四级

命石

命石是英雄的定制化选择，使英雄的玩法更契合特定的阵容或者玩家的喜好。命石都是英雄特有的：每位英雄拥有至少两颗命石，而且每位选择可以在每场比赛开始时的策略时间期间选择他们偏好的命石

英雄命石可以在英雄页面中英雄名称和标签下方查看。在游戏内也可以把鼠标放到英雄天赋树和技能之间的全新图标上、计分板上、还有按住 Alt 键的顶部栏上查看

决策时间结束后所有玩家的命石都会设置完成，而且比赛期间无法更改。直到比赛开始后敌方队伍才会看到命石的选择

命石可以拥有多种效果，例如：冥界亚龙可以选择毒性攻击增加范围伤害爆发，或者处于幽冥剧毒内腐蚀皮肤的加成提升；冥魂大帝可以选择召唤骷髅兵，或者攻击时造成额外诅咒伤害；拉席克可以选择攻击回复魔法，或者改变恶魔敕令，使其爆炸速度更快但对建筑没有伤害；德鲁伊可以选择强化灵魂链接，让双方都能享受吸血效果，或者真熊形态可以对熊灵施放。

其他

在版本发布后的第 1/2/3 周内决策时间会相应地延长 15/10/5 秒

防御符文在首座三塔被摧毁时不再刷新

现在防御符文在首座近战兵营被摧毁时刷新

作用范围加成现在会影响所有光环和分裂来源

英雄反补现在会使产生可反补负面效果的英雄获得击杀经验

魔法条现在总是对敌人可见

泉水的加成效果为信使提供极速移动状态

如果信使没有物品，按下运送物品按钮后信使会直接回泉水

魔法消耗降低效果不再对持续消耗魔法的技能生效

攻击速度显示不再标准化为 1.7 BAT（基础攻击间隔）。这意味着英雄的攻击速度上限不再总是显示为 700，但是提供 20 攻击速度的加成效果会始终显示为 + 20，而不是基于英雄的 BAT 换算为不同的数字（没有实际上的游戏性变化，只是显示变化）

技能的施法距离现在总是会用新图标列出，位于魔法消耗和冷却时间的旁边

按住 Alt 键会显示地图上所有观察者的视野范围

技能和智慧神符提供的经验现在会为刀塔 Plus 会员在赛后经验详情中单独显示

技能描述中添加了一个参数“跟随升级：”，显示升级哪个技能后该技能会相应升级

技能说明现在会在技能数值旁边显示相应图标，表明数值能否通过阿哈利姆魔晶 / 神杖、天赋或命石来升级

已更新直播和录像的观战视角控制条，来匹配视野的共享情况

使用天辉 / 夜魇战争迷雾现在会在视野不共享和不可见时正确隐藏天辉 / 夜魇队员：使用视野不共享的玩家的相应玩家视角会正确隐藏他们不再可见的单位；现在对视野外敌人的物品发信号不再显示相应物品是否被消耗的信息

试玩模式中-createhero 指令支持命石，需在指令末尾添加命石名称或数字

全新刀塔实验室功能：“持续显示距离”—— 如果按住 Alt 键再右键点击经验指示范围、攻击距离指示范围（肖像框属性部分），或者一个技能 / 物品，游戏都会在地图上绘制一个持续显示的指示范围，任意时间最多只有一个生效，不过攻击 / 施法 / 作用范围改变后会自动更新

全新刀塔实验室功能：“动态血条聚焦”—— 鼠标悬停在任意单位时，它的血条总是覆盖在其他血条上

增加了在客户端内查看更新日志时输入英雄名称可以跳转至该英雄的功能

除了以上的综合改动外，《DOTA2》游戏还对物品、中立装备、英雄等部分进行了调整，可以前往《DOTA2》官网查看完整内容。

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