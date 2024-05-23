“北非第一朵公有云”华为云埃及开服，推出盘古阿拉伯语大模型 2.0

IT之家 5 月 23 日消息，2024 年埃及华为云峰会于 5 月 21 日在开罗举行。会上，北非地区第一朵公有云 —— 华为云埃及节点正式发布。

据介绍，华为云埃及节点拥有 26ms 低延时、超 240 种云服务以及未来五年 3 亿美元（IT之家备注：当前约 21.75 亿元人民币）的研发投入。华为云盘古阿拉伯语大模型 2.0、华为国家云 2.0 也在会上正式发布：

华为云盘古阿拉伯语大模型 2.0

据介绍，盘古阿拉伯语大模型 2.0 拥有最大的阿拉伯语语料库，采用原生阿拉伯语训练，专于行业服务。

华为国家云 2.0

国家云 2.0 是在数字基础设施、华为云 Stack 的基础上发展而来，支持政务办公、惠民工作以及行业基础服务。

埃及创原会在活动上正式成立，将深耕行业发展，将提供政府场景解决方案、运营商数字转型、金融场景解决方案、电商场景解决方案以及媒体娱乐解决方案等，详情如下：

政府场景解决方案

国家数字战略

政务管理：电子政务协同、电子政务办公应用、应急管理等

智慧民生：政务热线、电子 ID、教育云等

数字经济服务：电子发票、风控管理、智能税务等

国家智能新范式

政务服务平台：传统办公 → 无纸化办公；多部门分工 → 一体化部门；人工处理 → 智能处理

智能税务：数字化发票、避免违法行为、决策高效

城市管理：提前识别问题、定位根因、精准分配资源

助力运营商实现数字化转型

应用现代化

智能数据底座

以 ToB 云促进销售

金融场景解决方案

电商场景解决方案

敏捷交易（单云 → 多云）

精准运营（多数据平台 → 统一数据处理平台）

实时交互（集中式点直播 → 分布式边缘点直播架构）

媒体与娱乐场景解决方案

低延迟直播（集中式直播 → 分布式边缘点直播）

一站式 Otto 解决方案（原子业务组合 → 一站式 OTT 解决方案）

虚拟人（实景拍摄 → 在线制作）

华为云已与 18 个战略伙伴签约，同时华为云先锋计划发布，拥有三大特点：

专属折扣券

用户申请即可获取首年总云资源消耗的 10% 特别现金券支持

免费行业培训

免费获取华为云学院提供的所有在线课程

联合营销机会

成功案例将通过 HUAWEI 官方网站和其他媒体渠道推广

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