全球首艘商用氢燃料电池渡轮“海洋变革”号正式起航：可载 75 人，600kW 电动机

IT之家 5 月 23 日消息，全球首艘商用氢燃料电池渡轮--“海洋变革”号（Sea Change）已获得美国海岸警卫队的许可，可以在湾区展开商业运营。

海运船舶开发商 SWITCH Maritime 于上周五获得美国海岸警卫队批准，其旗舰氢气渡轮“海洋变革”作为公共渡轮服务运营。

SWITCH 首席执行官佩斯・拉里（Pace Ralli）说：“我们非常感谢美国海岸警卫队和所有合作伙伴在完工过程中给予的支持。这不是终点，而只是一个起点，我们将进一步完善基础设施。”

IT之家注：“海洋变革”号渡轮采用 Zero Emission Industries 的集成氢动力系统，配备康明斯的 360kW 氢燃料电池和 100 kWh XALT 锂离子电池，为 BAE Systems 的 600kW 电动机推进器提供动力，产生的排放物只有水蒸气和热量。

SWITCH Maritime 表示，目前已获得 COI，可搭载 75 名乘客的 Sea Change 号将于 6 月开始商业运营，由旧金山湾区水上紧急运输局（WETA）运营，试运行六个月。

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