可爱熊猫来袭：三星为 Galaxy Buds 系列耳机推出福宝保护壳

IT之家 5 月 23 日消息，三星在韩国推出了专为 Galaxy Buds 系列耳机设计的可爱毛茸茸保护壳 ——Galaxy Buds 福宝保护壳。该保护壳是为了庆祝大熊猫“福宝”在韩国的诞生而设计，福宝是在韩国诞生的首只大熊猫，其父母“爱宝”和“乐宝”是从中国租借来的。

继之前大受欢迎的“睿宝”和“辉宝”保护壳 (目前已售罄) 之后，三星推出了第三款以明星熊猫为主题的 Galaxy Buds 保护壳。Galaxy Buds 福宝保护壳的外观设计酷似大熊猫福宝，售价 44000 韩元（IT之家备注：当前约 234 元人民币），可以通过三星官网和三星江南商店购买。

Galaxy Buds 福宝保护壳采用独特的“Furongji” (Fubao + Nourungji) 配色，灵感源自熊猫在地上打滚后沾染到的泥土颜色。保护壳本身也具有毛茸茸的质感，顶部还有熊猫的毛绒耳朵设计，提供舒适的握感，该保护壳兼容 Galaxy Buds Pro、Galaxy Buds 2、Galaxy Buds 2 Pro 和 Galaxy Buds FE.

三星还将推出包含 Galaxy Buds 2 Pro 和福宝保护壳的限量套装 “Galaxy Buds 2 Pro 福宝套装”，售价 196000 韩元（当前约 1041 元人民币），将于 5 月 24 日起在三星官网发售。

除此之外，三星还计划推出 “Galaxy Buds 熊猫家族保护壳套装”，该套装包含福宝保护壳、睿宝保护壳和辉宝保护壳，并配有描绘这三只大熊猫的精美插画。套装售价 129800 韩元（当前约 689 元人民币），同样将于 5 月 24 日起在三星官网发售。

三星还计划在韩国推出庆祝迪士尼电影《头脑特工队 2》和《怪兽电力公司》的四款全新保护壳，搭配 Galaxy Buds 2 Pro 的套装也将提供折扣优惠。

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