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OPPO Enco Air4 Pro 蓝牙耳机预售：49dB 降噪 / 蓝牙 5.4，到手 269 元

2024/5/23 16:19:24 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 23 日消息，据“OPPO 智美生活”官微，OPPO Enco Air4 Pro 真无线蓝牙耳机今日正式开启预售，原价 299 元，限时到手 269 元。

IT之家汇总该耳机大致信息如下：

OPPO Enco Air4 Pro 配备三麦克风降噪系统，耳机降噪深度达 49dB，频宽 4000Hz，并支持 20km/h 抗风噪。

耳机卖点该耳机采用 12.4mm 动圈单元，支持 LHDC 5.0 协议，通过 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，提供多款 Enco Master 调音。

蓝牙协议

续航方面，Enco Air4 Pro 充电 10 分钟即可播放 4 小时，具体续航如下：

  • AAC 协议，关闭 ANC：单次 12 小时，带充电盒 44 小时

  • AAC 协议，开启 ANC：单次 5.5 小时，带充电盒 20 小时

  • LHDC 协议，关闭 ANC：单次 7.5 小时，带充电盒 28 小时

  • LHDC 协议，开启 ANC：单次 4.5 小时，带充电盒 16 小时

充电与续航

该耳机采用蓝牙 5.4 协议，耳机端延迟低至 47ms，支持开盒自动连接、多设备无缝流转。

Enco Air4 Pro 外观上采用细腻磨砂质感，提供晨曦白、夜影灰两种配色。

耳机外观

详细产品参数如下图：

京东 OPPO Enco Air4 Pro 真无线降噪蓝牙耳机 入耳式音乐运动跑步游戏耳机 通用苹果华为小米手机 晨曦白券后 269 元点此前往

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关键词：oppo无线蓝牙耳机

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