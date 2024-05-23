OPPO Enco Air4 Pro 蓝牙耳机预售：49dB 降噪 / 蓝牙 5.4，到手 269 元

IT之家 5 月 23 日消息，据“OPPO 智美生活”官微，OPPO Enco Air4 Pro 真无线蓝牙耳机今日正式开启预售，原价 299 元，限时到手 269 元。
IT之家汇总该耳机大致信息如下：
OPPO Enco Air4 Pro 配备三麦克风降噪系统，耳机降噪深度达 49dB，频宽 4000Hz，并支持 20km/h 抗风噪。
该耳机采用 12.4mm 动圈单元，支持 LHDC 5.0 协议，通过 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，提供多款 Enco Master 调音。
续航方面，Enco Air4 Pro 充电 10 分钟即可播放 4 小时，具体续航如下：
AAC 协议，关闭 ANC：单次 12 小时，带充电盒 44 小时
AAC 协议，开启 ANC：单次 5.5 小时，带充电盒 20 小时
LHDC 协议，关闭 ANC：单次 7.5 小时，带充电盒 28 小时
LHDC 协议，开启 ANC：单次 4.5 小时，带充电盒 16 小时
该耳机采用蓝牙 5.4 协议，耳机端延迟低至 47ms，支持开盒自动连接、多设备无缝流转。
Enco Air4 Pro 外观上采用细腻磨砂质感，提供晨曦白、夜影灰两种配色。
详细产品参数如下图：
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