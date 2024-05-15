OPPO Enco Air4 Pro 真无线蓝牙耳机上架：49dB 降噪、LHDC 5.0 协议

IT之家 5 月 15 日消息，OPPO 近日预热的新款 TWS 耳机确认为 Enco Air4 Pro，现已上架开启预约。
据介绍，OPPO Enco Air4 Pro 配备三麦克风降噪系统，耳机降噪深度达 49dB，频宽 4000Hz，并支持 20km/h 抗风噪。
此外，该款耳机采用 12.4mm 动圈单元，支持 LHDC 5.0 协议，通过 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，提供多款 Enco Master 调音。
续航方面，Enco Air4 Pro 充电 10 分钟即可播放 4 小时，IT之家附具体续航如下：
AAC 协议，关闭 ANC：单次 12 小时，带充电盒 44 小时
AAC 协议，开启 ANC：单次 5.5 小时，带充电盒 20 小时
LHDC 协议，关闭 ANC：单次 7.5 小时，带充电盒 28 小时
LHDC 协议，开启 ANC：单次 4.5 小时，带充电盒 16 小时
该耳机采用蓝牙 5.4 协议，耳机端延迟低至 47ms，支持开盒自动连接、多设备无缝流转。
Enco Air4 Pro 采用细腻磨砂质感，提供晨曦白、夜影灰两种配色。
OPPO Enco Air4 Pro 耳机售价暂未公布，将于 5 月 23 日 16:00 在京东先人一步计划开售。
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