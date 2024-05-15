首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>耳机音频

OPPO Enco Air4 Pro 真无线蓝牙耳机上架：49dB 降噪、LHDC 5.0 协议

2024/5/15 10:37:47 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 5 月 15 日消息，OPPO 近日预热的新款 TWS 耳机确认为 Enco Air4 Pro，现已上架开启预约。

OPPO Enco Air4 Pro 耳机

据介绍，OPPO Enco Air4 Pro 配备三麦克风降噪系统，耳机降噪深度达 49dB，频宽 4000Hz，并支持 20km/h 抗风噪。

耳机卖点

此外，该款耳机采用 12.4mm 动圈单元，支持 LHDC 5.0 协议，通过 Hi-Res Audio Wireless 金标认证，提供多款 Enco Master 调音。

蓝牙协议

续航方面，Enco Air4 Pro 充电 10 分钟即可播放 4 小时，IT之家附具体续航如下：

  • AAC 协议，关闭 ANC：单次 12 小时，带充电盒 44 小时

  • AAC 协议，开启 ANC：单次 5.5 小时，带充电盒 20 小时

  • LHDC 协议，关闭 ANC：单次 7.5 小时，带充电盒 28 小时

  • LHDC 协议，开启 ANC：单次 4.5 小时，带充电盒 16 小时

充电与续航

该耳机采用蓝牙 5.4 协议，耳机端延迟低至 47ms，支持开盒自动连接、多设备无缝流转。

Enco Air4 Pro 采用细腻磨砂质感，提供晨曦白、夜影灰两种配色。

耳机外观

OPPO Enco Air4 Pro 耳机售价暂未公布，将于 5 月 23 日 16:00 在京东先人一步计划开售。

京东 OPPO Enco Air4 Pro 真无线降噪蓝牙耳机 5 月 23 日 16:00 开售价格未公布直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：OPPO降噪耳机无线蓝牙耳机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用