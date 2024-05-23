9599 元起，松下最小巧全画幅 L 卡口微单相机 LUMIX S9 国行发布

IT之家 5 月 23 日消息，松下最小巧全画幅 L 卡口微单相机 LUMIX S9 于今日下午公布了国行价格，单机身 10999 元，首发价 9599 元。

此外，松下 LUMIX S9 搭配 20-60mm F3.5-5.6 的套机定价 12999 元，首发价 11599 元。

该相机是 LUMIX S 系列中首次采用紧凑型设计，可选 5 款配色，其中机械灰银配色为限定色。

据介绍，LUMIX S9 是松下迄今为止最小的全画幅 L 卡口相机，体积甚至小于富士胶片 X100VI 而接近索尼 A7C II。

LUMIX S9 机身上还配备了全新的“LUT”专用按钮，可以让用户轻松调用应用程序中的各种色彩配置文件（LUT，可以将其理解为一种高级滤镜），包括用户自己创建的风格和应用程序提供的预设。

LUMIX S9 没有取景器，提供可翻转的屏幕。此外，由于机身轻薄化，S9 去掉了 Lumix S5 II 的散热风扇，未来使用中需关注相机是否会出现过热问题。

据IT之家昨日晚间报道，LUMIX S9 海外价格为 1499 美元（当前约 10868 元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。