松下最小巧全画幅 L 卡口微单相机 LUMIX S9 发布，配备“LUT”专用按钮

IT之家 5 月 22 日消息，今晚松下发布了全画幅便携式相机 LUMIX S9，主打内容创作市场。该相机拥有小巧靓丽的外观设计，并且搭载了松下自研的实时色彩风格（Real Time LUTs）功能，提供丰富的色彩调节选项。

Lumix S9 是松下迄今为止最小的全画幅 L-mount 相机，体积甚至小于富士胶片 X100VI 而接近索尼 A7C II。除了相机本体以外，松下还将同时发售一枚 26mm F8 的饼干镜头，以及一枚正在开发中的 18-40mm f / 4.5-6.3 紧凑型变焦镜头。

为了配合 Lumix S9 的使用，松下还推出了全新的配套应用程序 Lumix Lab，兼容 iOS 和安卓系统，这款软件可以让用户轻松实现照片上传、编辑和分享。

Lumix S9 今日在海外上市，提供黑、蓝、绿、红、黑银共 5 种配色，仅机身价格为 1499 美元（IT之家备注：当前约 10853 元人民币）。同时上市的还有重量仅为 58 克的 26mm f / 8 饼干镜头，售价为 219 英镑。

仅机身的价格使 Lumix S9 成为松下最便宜的全画幅相机之一，新相机拥有和 2023 年最佳视频相机 Lumix S5 II 相似的技术规格，包括 2420 万像素照片拍摄能力、 6K OpenGate 模式视频录制，具备 5 轴机身防抖和相位对焦，支持高速连拍 + 预拍摄。

松下还开发了一种全新的 MP4 Lite 视频格式，其文件大小比 MP4 格式缩小了约 40%。

LUMIX S9 机身上还配备了全新的“LUT ”专用按钮，可以让用户轻松调用应用程序中的各种色彩配置文件（LUT，可以将其理解为一种高级滤镜），包括用户自己创建的风格和应用程序提供的预设。

Lumix S9 没有取景器，提供可翻转的屏幕。此外，由于机身轻薄化，S9 去掉了 Lumix S5 II 的散热风扇，未来使用中需关注相机是否会出现过热问题。

IT之家附官方介绍的 Lumix S9 主要特点：

一、 LUMIX S 系列中的紧凑机身，将小巧轻便的机身与高画质结合

1) 机身小巧轻便，重约 403 克；

2) 约 2420 万像素的全画幅 CMOS 传感器和最新的引擎，提供了强大的成像性能；

3) 采用 PDAF（混合相位自动检测对焦）改进的实时识别自动对焦，可提供更精确的追焦性能；

4) 优秀的图像稳定技术，配备五轴双效防抖：6.5 挡/ 机身防抖：5 挡和主动防抖系统，用户在日常拍摄时能够拥有相当稳定的画面表现。

5) 配备了 MP4 Lite 规格视频拍摄，这是一种针对智能手机优化的全新视频模式（片门全开）。

6) 后置自由翻转屏，可在所有角度进行灵活拍摄。

二、全新 LUMIX Lab 应用程序，轻松实现连接

1) 相比原先的 APP，LUMIX Lab 可以更快的将相机内容传输至手机。

2) 用户可以轻松创建原始 LUT 滤镜文件，并将其从智能手机传输到相机，从而使用自己喜欢的 LUT 色彩。

3) 可快速轻松地编辑 MP4 Lite 视频文件，提升从内容拍摄制作到内容发布的效率。

三、实时 LUT 滤镜可实现更自由的创意表达

1) 可在机内加载自定义 LUT 文件，进行创意拍摄。

2) 机身上设有专用的 LUT 滤镜按键

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