B站2024 年 Q1 营收 56.65 亿元同比增长 12%，净亏损 7.65 亿元

IT之家 5 月 23 日消息，B站（哔哩哔哩）今天在港交所公布了截至 3 月 31 日的今年第一季度财报。数据显示，该季度营收 56.65 亿元，上年同期营收 51 亿元，市场预期 56 亿元，同比增长 12%。

B站该季度净亏损 7.646 亿元，上年同期净亏损为 6.296 亿元。若不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为 4.559 亿元，同比收窄 56%。

IT之家汇总详细数据：

增值服务：增值服务营业额为人民币 25.29 亿元，较去年同期增加 17%，由于直播及增值服务营业额增加所致。

广告：广告营业额为人民币 16.69 亿元，较 2023 年同期增加 31%，主要由公司提供的广告产品优化及广告效率提升所致。

移动游戏：移动游戏营业额为人民币 9.83 亿元，同比减少 13%，主要是由于若干老游戏的营业额减少所致。公司独家授权的策略游戏《三国：谋定天下》计划于 2024 年 6 月 13 日发行。

IP 衍生品及其他：IP 衍生品及其他营业额为人民币 4.84 亿元，较 2023 年同期减少 5%。

哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿表示，2024 年实现了“不错的开局”。第一季度社区全面健康增长，同时财务表现得到提升。在多元化内容繁荣发展的作用下，社区持续蓬勃发展，日活用户同比增长 9%，达到 1.024 亿。第一季度的月活用户也创下了 3.415 亿的新高，同比增长 8%。用户持续保持高活跃，用户日均使用时长达到 105 分钟，创下历史新高。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。