天猫精灵 X6 智能音箱正式发布：“天空音”布局，歌手周深为品牌代言人

IT之家 5 月 23 日消息，5 月 23 日，阿里巴巴旗下人工智能品牌天猫精灵于杭州天目里举办了新品品鉴会，正式发布了天猫精灵 X6 智能音箱新品。

据官方介绍，天猫精灵 X6 智能音箱是天猫精灵年度扛鼎之作，其独创了“天空音”布局，采用 1.1 声学架构，通过独立高音单元的天空方向扬声设计，构建出天籁之音回荡的穹顶效果。同时，天猫精灵 X6 智能音箱采用的 Hi End 音响在高音单元上采用的散热磁流体材料，能够使高音单元更灵敏，音质更清晰。

图片来源：IT之家

在音质表现上，天猫精灵 X6 智能音箱搭载了 Hi-Fi 级高保真数字功放，拥有 114 dB 的高信噪比与 0.03% 的低失真率，同时，1 英寸 10W 高音单元加之 3 英寸 20W 低音单元的强劲驱动；灵珑腔体架构，悬浮顶至机身上下贯通，带来 6 单元二分频声学配置。

此外，天猫精灵 X6 智能音箱还获得了由中国电子音响行业协会颁发的 CGEC 金耳朵优选产品证书。

外观设计上，天猫精灵 X6 智能音箱借鉴旅行者 2 号，打造悬浮顶设计，流线型的航空金属质感机身与双射一体仿琉璃导光工艺。音箱还加入了气温感知灯效功能，能够根据天气变化调节灯光色温。

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在智能方面，天猫精灵 X6 智能音箱搭载了 Genie OS，通过人工智能大模型，可以为用户提供丰富的服务，除了天气服务、时间服务、根据自然人来推荐歌曲等各种常规操作外，天猫精灵 X6 智能音箱还新加入了场景音乐的设计，用户只需要向音箱发出指令，天猫精灵 X6 就能利用时间、环境等特征，并结合对用户个性化的行为理解，实现用户泛点播分类下对于场景音乐点播的全量诉求，自动播放适合当下场景的音乐。

此外，结合夸克搜索，天猫精灵还能提供百科问答大模型，支持归纳海量搜索信息等。

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依托天猫精灵智能生态体系，天猫精灵 X6 智能音箱目前支持与超过 4.6 亿台智能设备相连，覆盖 1600 余个品牌、6800 余种型号。

在此次品鉴会上，天猫精灵还宣布将进行品牌焕新，以简洁、现代的 “AI”字母组合，呈现惊喜猫头形象，通过视觉符号契合人工智能领域探索。同时宣布将启用全新的品牌 slogan ——“我在，你说”。

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天猫精灵还官宣了歌手周深将成为其全球品牌代言人，联合歌手周深推出了深度定制特征的限定产品，包括 X6 周深定制款音箱及专属天空音歌单。

目前，天猫精灵 X6 智能音箱已经在各大电商平台发售，售价 369 元，代言人周深定制版也同步开启限量预售，售价 399 元。

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