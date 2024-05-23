微软：《博德之门 3》可在高通骁龙 X Elite 芯片上以 30fps 运行

IT之家 5 月 23 日消息，高通骁龙 X Elite 芯片现已搭载于众多笔记本电脑之中，包括微软最新的 Surface Pro 和 Surface Laptop 系列。为了鼓励开发者将应用适配至该平台，高通效仿苹果推出了骁龙开发套件。

好消息是，开发人员似乎无需在游戏移植方面投入太多精力。据 WindowsCentral 报道，微软在 Build 2024 上透露，知名角色扮演游戏《博德之门 3》能够在骁龙 X Elite 芯片上以 30FPS 的帧率流畅运行。值得一提的是，IT之家今年 3 月份的报道也提到了《博德之门 3》能够在该芯片上以 30FPS 的帧率运行，但当时的游戏分辨率为 1080p，且画面设置为最低画质。

此外，微软还展示了《无主之地 3》在开启“Auto SR”超级分辨率后，同样能于 Surface Pro 上实现 30FPS 的流畅运行。尚不清楚《博德之门 3》是否也使用了这项技术来达到 30FPS 的帧率，先前的报道中并没有提及该设定。

此前有传闻称《博德之门 3》将于 2025 年登陆 iPad Pro 系列，届时苹果 M 系列芯片与骁龙 X Elite 芯片之间的较量也将颇具看点。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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