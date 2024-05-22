高通推出面向 Windows 的骁龙开发套件，搭载特别款骁龙 X Elite 处理器

IT之家 5 月 22 日消息，高通当地时间 21 日宣布推出面向 Windows 的骁龙开发套件（Snapdragon Dev Kit for Windows）。

该开发套件旨在为 Windows 开发人员提供硬件支持，加速适用于 Copilot+ PC 的应用程序构建。

面向 Windows 的骁龙开发套件为 mini PC 外形，三维尺寸 199x175x35 (mm)，外壳 20% 采用海洋塑料，附带 180W 电源适配器，搭载型号为 X1E-00-1DE 的骁龙 X Elite 处理器。

该处理器在已公开的参数上同骁龙 X Elite 通用旗舰型号 X1E-84-100 一致：

12 核心设计，基频 3.8GHz，双核加速频率 4.3GHz，包含 42MB 缓存，搭载 4.6 TFLOPS 算力 GPU 和 45 TOPS NPU。

存储方面，面向 Windows 的骁龙开发套件搭载 32GB LPDDR5X 内存和 512GB NVMe 固态硬盘。

IO 接口上，其搭载了 3 个 USB4 Type-C 接口、2 个 USB 3.2 Type-A 接口、1 个 RJ45 有线网口、1 个 HDMI 接口和 1 个 3.5mm 音频插孔，支持同时向三块 UHD 4K 屏幕输出画面。

无线连接方面，这一开发套件则是采用了高通的 FastConnect 7800 移动连接系统，支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4。

高通对面向 Windows 的骁龙开发套件定价 899 美元（IT之家备注：当前约 6509 元人民币）。该套件现已可接受预定，6 月 18 日上市零售。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。