小米米家“智投洗”10kg 超薄全嵌洗烘一体机开启预售，到手 2299 元

IT之家 5 月 23 日消息，小米米家洗烘一体机新品“智投洗”10kg 超薄全嵌已于今天晚间开启预售，建议零售价 2499 元，新品首发到手 2299 元。

IT之家汇总这款洗烘一体机大致信息如下：

该机筒径为 525mm，提供“36 分钟精华速洗”模式，可生成 1.5 倍浓缩精华液完成高压直喷，带来 1.1 洗净比及省水 33%、省电 40% 的能耗表现。

该机内置高精度传感器，可实时监控温度、时间，实现立体式烘干，衣干即停。精控温度区间为 55-65℃，且支持 14.5m/s风速快速烘干。此外，用户还可根据脏污情况手动设置投放量。

该机还主打“超薄全嵌”特性，机身厚度 570mm；支持智能投放，感知衣物重量来控制洗衣液、柔顺剂的投放量（一次投放可以使用一个月）。

智能化方面，该机可连接米家 App 远程预约洗衣、控制程序等，支持小爱同学语音控制以及 OTA 在线升级。其内置 27 种程序，可针对羊毛、羽绒、真丝等多种面料提供对应洗涤程序，还提供了婴童、内衣等特殊衣物的对应洗涤程序。

该机支持蒸汽除菌螨，号称除菌率 99.999%、除螨率 100%、抗病毒 99.999%。

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