网易：《永劫无间》手游预计暑假上线，正进行上线前最后优化工作

IT之家 5 月 23 日消息，在今晚的财报电话会上，网易 CEO 丁磊、副总裁胡志鹏透露，目前《永劫无间》手游正在进行上线前的最后优化，预期的上线时间为暑假。

其他游戏方面，《燕云十六声》PC 端已做好公测准备，手游端的资源及内容也已储备完成，正在进行性能优化及测试，预计比 PC 端稍晚一点推出。

针对近期《梦幻西游》部分玩法规则调整，丁磊表示“是基于产品长期运营策略作出的决定”，也欢迎《梦幻西游》端游的玩家向开发组提出更多建议和意见。

丁磊还表示，对 3 月上线的《射雕》的表现不是特别满意，现在有新的负责人和核心成员在冲刺下一个版本。“新的版本我们会在暑假期间推出，我们会加强游戏的趣味性，多人社交，还有美术风格方面也会做修正。”

据IT之家此前报道，《永劫无间》手游对外首次测试已经于 4 月 16 日收官，首测期间《永劫无间》手游全网预约人数已超过 2500 万人，其中 TapTap 平台预约人数超过 566 万，位列预约榜第一，打破网易多项新游首测纪录。

《永劫无间》端游于 2021 年 8 月上线，将武侠动作竞技大逃杀玩法融合在一起，被玩家们称为“武侠吃鸡”。游戏上线不到 2 年，买断制销量就破 2000 万份。而在 2023 年转为免费制之后 3 个月，全球玩家基数又突破 4000 万，数量翻了一番。

《永劫无间》手游于 2024 年 2 月获得国产游戏版号，并公布了实机演示画面。

《永劫无间》手游的目标是大幅简化操作，并保留拼刀玩法，也就是以“振刀、蓄力霸体、普攻”猜拳玩法为核心，并采用“滑动”屏幕来承载主要的战斗操作。

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