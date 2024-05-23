讯景推出凤凰涅槃系列 RX 7800 XT 彩色显卡，4099 元

IT之家 5 月 23 日消息，讯景推出凤凰涅槃系列纯白撞色 RX 7800 XT 彩色显卡，可选“御驰”（橙）、“冽凛”（蓝）、“苍璇”（青），售价 4099 元。
显卡采用“凤凛散热架构 3.0”，搭载“翎霜速冷”磁吸涡扇，磁力达 4200GS，可独立拆装，提供橙、蓝、青三色可选；风扇转速 3200RPM，风量 70.08CFM，风压 4.88mmH20，支持 PWM 智能启停技术。
“凤凛散热架构 3.0”由便卸散热模组、5×6mm 镀镍复合热管以及翎霜速冷磁吸涡扇组成，配备 203 片一体式致密散热鳍片、100+90+100mm 直径风扇以及霍尼韦尔 PTM7950 导热贴。
IT之家注：该显卡尺寸为 337×132×59mm，配备 3840 流处理器，核心频率 2430MHz，显存容量 16GB，显存位宽 256-bit，采用 8+8pin 供电，建议 700W 以上电源供电使用。
讯景凤凰涅槃系列 RX 7800 XT 彩色显卡预置三个 DP 2.1 接口，以及一个 HDMI 接口，支持 4K 分辨率画面输出。
产品参数信息如下：
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