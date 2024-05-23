哪吒汽车 CEO 张勇将兼任产品研发中心总经理？官方回应“情况属实”

IT之家 5 月 23 日消息，“每人 Auto”援引多位知情人士消息称，哪吒汽车 5 月 11 日发布全员公告称，为提升研发业务决策效率，强化各业务之间的横向协同，全流程拉通管理，对研发系统相关部门的组织与职责分工进行优化调整。目的是精简管理层级，向项目管理强矩阵模式转型。

该媒体披露了优化调整后的研发系统：原项目管理中心、产品规划中心、汽车工程研究院、智能研究院、研发验证中心业务整合，设“产品研发中心”统筹业务管理。产品研发中心相关业务划分为产品管理、工程开发、数据、智驾、座舱、智控、验证七大模块，另设平台管理模块，统筹项目管理。

同时，哪吒汽车 CEO 张勇兼任产品研发中心总经理，直管产品研发中心产品规划部，哪吒汽车 CTO 戴大力协助管理产品研发中心日常工作。

车媒“懂车帝”就此事向哪吒汽车方面进行求证，得到对方回应“属实”。

不仅是产品研发，张勇今年曾多次谈到营销相关内容。他曾宣布，2024 年自己将兼任营销公司总经理；营销系统全体起立，重新上岗；全面改进营销传播以及用户沟通方式。

据IT之家此前报道，张勇今年 3 月曾在微博发文称，“接受老周批评，营销向雷军学习，不丢人！”张勇随后又发文表示，哪吒 X、哪吒 GT 和哪吒 S（三款车型均已上市）下半年“值得重新上市发布一次”，讲好品牌故事，讲好产品亮点。

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