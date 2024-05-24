华为 Watch 4 Pro 手表更新至鸿蒙 4.2.0.351：UWB 无感车钥匙适配问界 M9 / 智界 S7

IT之家 5 月 24 日消息，据IT之家网友反馈，华为 Watch 4 Pro 手表现已更新至鸿蒙 4.2.0.351，提供全新表盘、微体检 2.0、科学睡眠风险筛查、UWB 智慧控车等诸多功能。
IT之家汇总如下：
全能模式升级点
新增星图漫游、宇航员跳跃官方预置表盘。表盘市场新增 6 款官方免费表盘: 马上就爱、给你的歌、一生表白、爱的童话、一星一意、心跳棋局，请下载使用。
支持微体检 2.0，检测项目从 10 项扩展到 13 项，新增脉搏波心律失常分析、睡眠呼吸暂停检测和高血糖风险评估结果；新增健康趋势分析报告，轻松对比上次微体检数据，跟踪健康趋势变化。
家人关爱再升级，家庭空间支持查看家人微体检报告等健康数据。
升级支持 HUAWEl TruSeen" 5.5 + 技术，健康监测更精准，血氧等出值更快速。
优化高血糖风险评估使用体验和评估周期。完成一轮评估一般需要 7-14 天，每天坚持佩戴有助于提前完成评估。
睡眠期间支持风险筛查，新增睡眠呼吸暂停检测，支持夜间肺功能和慢阻肺无感筛查和异常提醒。
新增减脂塑形，实时显示饮食摄入、活动热量、热量缺口等数据，助您达成健身目标。
升级女性生理周期，新增经期智能预测和经期症状标记功能，支持日历视图和圆环视图显示。
新增多项智选车智慧联动功能：
1）新增 UWB 智慧控车功能。配对问界 M9，支持 UWB 无感车钥匙和多种智能迎宾灯效；配对智界 S7 支持 UWB 无感车钥匙（注：该功能也同步依赖问界 M9 和智界 S7 后续升级支持；iOS 手机用户不支持）。
2）新增问界 M9 和智界 S7 两款车型 NFC 车钥匙、蓝牙车钥匙功能。
3）升级手表版 AITO 应用，支持问界车型语音控车，可开关后备箱、解锁和落锁等，支持问界 M9 定制尊享表盘。
4）上架手表版鸿蒙智行应用，支持智界 S7 远程控车: 请到应用市场下载。
升级支持设置 40 个闹钟。
升级支持锻炼记录界面分级展示。
优化蓝牙来电提醒体验。
优化部分场景系统性能和稳定性。
超长续航模式升级点
超长续航模式重磅升级，支持全新界面和棋盘桌面。
新增星图漫游官方预置表盘。
升级支持 HUAWEl TruSeen" 5.5 + 技术，健康监测更精准，血氧等出值更快速。
新增睡眠呼吸暂停检测应用。
新增减脂塑形，实时显示饮食摄入、活动热量、热量缺口等数据，助您达成健身目标。
升级女性生理周期，新增经期智能预测和经期症状标记功能，支持日历视图和圆环视图显示。
升级支持设置 40 个闹钟。
升级支持锻炼记录界面分级展示。
优化蓝牙来电提醒体验。
优化部分场景系统性能和稳定性。
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