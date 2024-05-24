又一国产硬盘入局！紫光集团发布“紫光闪存”固态硬盘产品系列

IT之家 5 月 24 日消息，近日，新紫光集团旗下紫光闪芯发布了「紫光闪存」固态硬盘及闪存产品系列。相关产品系列覆盖企业级、工业级及消费级市场的不同需求，为政府、金融、电信、能源、教育、医疗等领域行业客户和消费者带来存储产品及解决方案。

日前，紫光闪芯发布的「紫光闪存」产品系列，涵盖以下分类：

面向数据中心的企业级固态硬盘「UNIS Flash E1000」、「UNIS Flash E4000」系列

面向个人电脑市场的消费级固态硬盘「UNIS SSD L1」、「UNIS SSD S2」、「UNIS SSD S2 Ultra」系列

面向零售市场的移动闪存产品「UNIS PSSD PLS1」系列

面向工业级市场的嵌入式 eMMC、UFS 产品「UNIS Flash E1」及「UNIS Flash U1」系列等

据介绍，紫光闪存企业级固态硬盘产品系列覆盖数据中心、超算、人工智能、边缘计算等应用场景，均搭配“高品质原厂颗粒”，支持 SATA 3.0 及 PCIe 4.0 等多种接口协议，支持多种加密安全算法标准。

紫光闪存消费级固态硬盘产品系列覆盖国产化及 X86 商用市场等应用场景，支持 PCIe 3.0 及 PCIe 4.0 等多种接口协议，M.2 2280 形态，采用“原厂 3D TLC 颗粒”，其中 PCIe 3.0 及 PCIe 4.0 产品已经量产，面向下一代消费级 PCIe 5.0 产品已经投入研发。

紫光闪存移动及嵌入式闪存产品系列覆盖移动终端、智能家电、工业级等应用场景，采用“原厂闪存颗粒”，支持 eMMC 5.1 HS400 和 UFS 2.2/3.1 传输协议。

随着“6.18”即将到来，「紫光闪存」系列产品也即将入驻京东等各大电商平台，IT之家暂未查询到具体商品价格，将在后续跟进信息。

新紫光集团今年 2 月成立了紫光闪芯科技（成都）有限公司，核心业务致力于紫光品牌固态硬盘及闪存产品的研发设计、生产制造、销售服务等，全力打造紫光品牌国产固态存储产品。

在业务联动方面，紫光闪芯正同集团旗下新华三、紫光展锐、紫光计算机等企业展开合作，针对各公司对闪存技术及具体应用场景的不同需求，提供定制化解决方案。

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