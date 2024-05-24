华为 MatePad Pro 13.2 罗兰紫开售：首发“天生会画”App，4599 元起

IT之家 5 月 24 日消息，此前在华为新品发布会亮相的 MatePad Pro 13.2 罗兰紫配色，现已开售，12GB+256GB 首发 4599 元，12GB+512GB 首发 5499 元。

这款新品的一大亮点，是其首发搭载华为“天生会画”App，这是华为首个自研专业绘画软件，联合中国美术学院团队打造软件真实写绘效果，首创拟真画布技术。此外，“天生会画” App 还提供了 AI 智能选区、快捷操作手势、便捷绘图工具以及柳叶笔等功能。

▲ IT之家图赏

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在底层核心上，天生会画 App 搭载了专业级的方天绘画引擎，结合独家技术和专业调校，支持更多图层、超低时延和超高帧率。

配置上，该平板搭载了 13.2 英寸大尺寸柔性 OLED 屏，拥有 2.8K 超清分辨率、3:2 生产力屏幕比例、全局 P3 广色域、144Hz 超高刷新率，支持∆E＜1 的专业级色准表现。

华为 MatePad Pro 13.2 搭载 Mate 60 系列同款 SoC 麒麟 9000s，采用不锈钢 VC + 52000m㎡ 高导热石墨散热。内置 10100mAh 电池，支持 88W 快充，40 分钟可充电至 85%，65 分钟充满。该机采用前置 16MP+ToF 摄像头，后置 13MP+8MP 双摄。

其它方面，华为 MatePad Pro 13.2 搭载双声道 6 扬声器（双高频 + 4 低频），支持空间音频，通过 HUAWEI SOUND 认证，可选配星闪手写笔。

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