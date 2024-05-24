美光在同存储企业 Netlist 的专利诉讼中败诉，面临 4.45 亿美元赔偿

IT之家 5 月 24 日消息，据路透社报道，美国得克萨斯州东区地方法院近日判决美光在同美国存储企业 Netlist 的专利诉讼中败诉，整体赔偿金额达 4.45 亿美元（IT之家备注：当前约 32.26 亿元人民币）。

本案始于 2022 年，当时 Netlist 指控美光在其三条存储生产线上侵犯了 Netlist 持有的存储芯片容量提升技术相关专利。

地方法院陪审员此次认定美光确实侵犯了 Netlist 的两项存储领域专利，分别需要支付 4.25 亿美元和 2000 万美元的补偿。

陪审员还认为美光实施了故意的侵权行为，这可能导致法官进一步提升赔偿金额。

Netlist 同三大存储巨头均产生过专利纠纷。

SK 海力士于 2021 年 4 月表示，其已在纠纷后同 Netlist 达成了新的专利交叉许可协议，SK 海力士需要支付约 4000 万美元的专利使用金。

美国地方法院 2023 年 4 月判决三星电子需就专利侵权向 Netlist 赔偿 3.03 亿美元，但该诉讼案涉及专利已陆续被宣判无效，三星电子不需要支付这笔赔偿金。

Netlist 本月 20 日表示，加利福尼亚州中区联邦地区法院的陪审团近日裁决认定三星电子严重违反双方 2015 年签订的联合开发和许可协议，撤销了三星电子的专利使用许可。

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