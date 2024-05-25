苹果多用途“数字石”专利获批：可展示全息影像等

IT之家 5 月 25 日消息，根据美国商标和专利局昨日公示的清单，苹果公司获得了一项关于“数字石头”的专利，配备了屏幕，且支持语音识别功能，可以配合 Vision Pro 头显使用。

IT之家翻译专利中部分内容如下：

例如，一个 [鹅卵石或硬币大小] 的手持电子设备可以有以下内容：

一个用于收集触摸输入和提供视觉输出的小型触摸感应显示屏

一个或多个用于收集语音输入的麦克风

一个或多个用于提供音频输出的扬声器

用于跟踪手持电子设备位置

跟踪外部电子设备位置的位置跟踪电路

还可以包括触觉输出设备，用于向用户提供触觉输出。

该手持电子设备具备多种用途：

可用作语音控制助手

可用作运行一个或多个软件应用程序（如天气应用程序、音乐流应用程序、计算器应用程序、日历应用程序、支付应用程序等）的独立电子设备

可用作扬声器、电灯、厨房电器等家用物品的遥控器

可用作增强现实或虚拟现实系统中的锚点或视觉标记

可用作收集输入和 / 或提供与外部电子设备（如耳机、扬声器）相关输出的附属设备

可用作增强现实或虚拟现实系统中的锚点或视觉标记

可用作收集输入和 / 或提供与外部电子设备（如耳机、扬声器、移动电话、平板电脑、笔记本电脑、头戴式设备等）相关输出的附属设备

其它功能

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