JetBrains Aqua 测试自动化 IDE 正式公开发布，个人非商业免费使用

IT之家 5 月 24 日消息，2022 年 11 月，JetBrains 推出了一款用于测试自动化的新 IDE —— JetBrains Aqua，并发布免费的公共预览版。

时隔一年半，JetBrains 官方宣布 Aqua 正式公开发布，支持 Windows、macOS、Linux 版本。

对于 Aqua，官方提供新的许可模式，其中包含两种方案：

免费个人非商业

付费商业

如果用户仅将 Aqua 用于非商业目的，则无需支付 Aqua 许可证费用。如果计划将 Aqua 用于商业目的，用户可以像购买其他产品一样购买许可证。不过，Aqua 的定价已经简化为单个 Organization 许可证，IT之家查询获悉，定价每年 1025 元。

据介绍，Aqua 是第一款专为测试自动化设计的 IDE。这款多语言 IDE 支持测试自动化中使用的主要语言：Java、Python、JavaScript、TypeScript、Kotlin 和 SQL。它还支持用于软件测试的主要框架，例如 Selenium、Playwright 和 Cypress。

Aqua 配备了一系列开箱即用的功能。用户可以直接测试，无需安装和配置大量插件。比如，该工具内置 Web 检查器、调试器、用于 API 测试的 HTTP 客户端、数据库支持、适用于 Docker 的集成，以及版本控制系统。

相关阅读：

《JetBrains Aqua 公共预览版免费发布，为测试自动化打造的强大 IDE》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。