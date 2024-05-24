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JetBrains Aqua 测试自动化 IDE 正式公开发布，个人非商业免费使用

2024/5/24 11:35:24 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 24 日消息，2022 年 11 月，JetBrains 推出了一款用于测试自动化的新 IDE —— JetBrains Aqua，并发布免费的公共预览版。

时隔一年半，JetBrains 官方宣布 Aqua 正式公开发布，支持 Windows、macOS、Linux 版本。

对于 Aqua，官方提供新的许可模式，其中包含两种方案：

  • 免费个人非商业

  • 付费商业

如果用户仅将 Aqua 用于非商业目的，则无需支付 Aqua 许可证费用。如果计划将 Aqua 用于商业目的，用户可以像购买其他产品一样购买许可证。不过，Aqua 的定价已经简化为单个 Organization 许可证，IT之家查询获悉，定价每年 1025 元

据介绍，Aqua 是第一款专为测试自动化设计的 IDE。这款多语言 IDE 支持测试自动化中使用的主要语言：Java、Python、JavaScript、TypeScript、Kotlin 和 SQL。它还支持用于软件测试的主要框架，例如 Selenium、Playwright 和 Cypress。

Aqua 配备了一系列开箱即用的功能。用户可以直接测试，无需安装和配置大量插件。比如，该工具内置 Web 检查器、调试器、用于 API 测试的 HTTP 客户端、数据库支持、适用于 Docker 的集成，以及版本控制系统。

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关键词：jetbrainsaqua测试IDE

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