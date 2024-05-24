估值有望超 240 亿美元，消息称马斯克 xAI 公司下月完成一轮融资

IT之家 5 月 24 日消息，据彭博社援引知情人士透露，马斯克的人工智能公司 xAI 将于 6 月完成一轮融资，融资后估值可能超过 240 亿美元（IT之家备注：当前约 1740 亿元人民币）。

报道称，该公司原定于本月早些时候完成约 60 亿美元（当前约 435 亿元人民币）的融资，但自去年以来一直在进行的交易尚未最终完成。

这位要求匿名的人士表示，xAI 最近一直在寻求高达 65 亿美元（当前约 471.25 亿元人民币）的资金，并计划在未来几周内更接近这一目标。

xAI 于 2023 年 7 月成立，去年 11 月推出首款产品 Grok 聊天机器人。近期 xAI 展示了 Grok-1.5 Vision 多模态模型，除文本外也可处理图像、文档和表格内容。

新一轮的融资有助于 xAI 获得更多 AI 算力资源以同 openAI、Anthropic 对手展开模型竞争：马斯克近日表示，xAI 的下一代 Grok 模型正在 2 万块英伟达 H100 上进行训练，而未来的 Grok 3 对 AI GPU 的需求还将增长至 10 万块。

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