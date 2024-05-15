消息称马斯克旗下 xAI 将与甲骨文达成 100 亿美元服务器租用协议

IT之家 5 月 15 日消息，The Information 援引内部人士消息称，马斯克旗下的人工智能初创公司 xAI 一直在与甲骨文高管谈判，打算在未来几年内斥资 100 亿美元从甲骨文租用云服务器。

拟议的 100 亿美元（IT之家备注：当前约 724 亿元人民币）的交易规模堪比 OpenAI 和 Anthropic 服务器交易订单。如果一切顺利的话，这笔交易将使 xAI 成为甲骨文最大的客户之一。

xAI 于 2023 年 7 月成立，去年 11 月推出首款产品 Grok 聊天机器人。近期 xAI 展示了 Grok-1.5 Vision 多模态模型，除文本外也可处理图像、文档和表格内容。

值得一提的是，前几天还有消息称 xAI 最快将于本周完成本轮融资，估值约为 180 亿美元（IT之家备注：当前约 1301.4 亿元人民币），红杉是潜在投资者之一。

新一轮的融资有助于 xAI 获得更多 AI 算力资源以同 openAI、Anthropic 对手展开模型竞争：马斯克近日表示，xAI 的下一代 Grok 模型正在 2 万块英伟达 H100 上进行训练，而未来的 Grok 3 对 AI GPU 的需求还将增长至 10 万块。

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