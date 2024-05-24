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首页 > 游戏之家>游戏快报

已收录 1348 款，微软认证社区网站显示 Copilot+PC 游戏兼容性

2024/5/24 13:35:57 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 24 日消息，微软正在积极推进 Windows on ARM 平台游戏生态，在推出 ARM to x86 兼容层 Prism，号称转译效率提高 20% 之外，还推出自动超级分辨率（Auto SR）技术，可以增强游戏体验。

微软公司在 Build 2024 开发者大会上，批准了一个由社区驱动的网站 worksonwoa.com该网站收录了众多 PC 游戏在 Arm 版 Windows 上的性能统计数据。

Auto SR 通过自动降低游戏的渲染分辨率来增加帧率，然后采用复杂的 AI 技术来提供增强的高清视觉对象，这会产生更流畅、更详细的游戏体验。

IT之家访问该网站，数据库目前收录了 1348 款游戏，其中显示 Copilot+ PC 可以流畅运行以下游戏：

  • 《文明 5》（Civilization V）

  • 《军团要塞 2》（Team Fortress 2）

  • 《艾尔登法环》（Elden Ring）

  • 《足球经理》（Football Manager）

  • 《最终幻想 XIV》（Final Fantasy XIV）

  • 《反恐精英 2》（Counter-Strike 2）

  • 《模拟人生 4》（The Sims 4）

  • 《魔兽世界》（World of Warcraft）

游戏帧率勉强可玩的游戏：

  • 《GTA 5》

  • 《荒野大镖客 2》（Red Dead Redemption 2）

  • 《DOTA 2》

  • 《星露谷物语》（Stardew Valley）

目前还不支持的游戏：

  • 《英雄联盟》

  • Java 版《我的世界》

  • 《堡垒之夜》

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