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微软推出全新 Win11 ARM to x86 兼容层 Prism，转译效率提高 20%

2024/5/21 15:36:50 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 yeweimeiApllo 的线索投递！

IT之家 5 月 21 日消息，随着微软联合高通推出一系列骁龙处理器 ARM 笔记本，该公司在软件方面也再次发力，推出全新 ARM to x86 兼容层 Prism，号称转译效率提高 20%

苹果 Apple Silicon 转型成功的一个重要技术就是 Rosetta 2 转译层，该技术可以在 Apple Silicon Mac 上相对无缝地运行大多数英特尔 Mac 应用，而无需用户或应用开发者进行额外的工作。

微软在 Windows 11 中也有类似的转译技术，随着 Windows 11 24H2 更新，该技术得到了一个新的名字 —— Prism

Task manager showing Office apps running in ARM64 Emulation Compatible mode

微软表示，Prism 不仅仅是旧转译技术的新名称，安装 Windows 11 24H2 更新后，转译后的应用在相同的 ARM 硬件上运行速度将提高 10% 到 20%

微软还声称 Prism 将进一步提高转译层与 x86 应用的兼容性，不过没有详细说明所做的具体改进。

IT之家注意到，微软官方博客称，用户在应用中花费的总时间中近 90% 可用原生 ARM 版本，而搭载骁龙 X Elite 的 PC 模拟应用比运行 Windows 11 22H2 的上一代骁龙 8cx Gen 3 的设备快 2 倍以上（Geekbench 5 测试）。

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关键词：微软PrismARM x86ARM兼容Build2024

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