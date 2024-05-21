微软推出全新 Win11 ARM to x86 兼容层 Prism，转译效率提高 20%

IT之家 5 月 21 日消息，随着微软联合高通推出一系列骁龙处理器 ARM 笔记本，该公司在软件方面也再次发力，推出全新 ARM to x86 兼容层 Prism，号称转译效率提高 20%。

苹果 Apple Silicon 转型成功的一个重要技术就是 Rosetta 2 转译层，该技术可以在 Apple Silicon Mac 上相对无缝地运行大多数英特尔 Mac 应用，而无需用户或应用开发者进行额外的工作。

微软在 Windows 11 中也有类似的转译技术，随着 Windows 11 24H2 更新，该技术得到了一个新的名字 —— Prism。

微软表示，Prism 不仅仅是旧转译技术的新名称，安装 Windows 11 24H2 更新后，转译后的应用在相同的 ARM 硬件上运行速度将提高 10% 到 20%。

微软还声称 Prism 将进一步提高转译层与 x86 应用的兼容性，不过没有详细说明所做的具体改进。

IT之家注意到，微软官方博客称，用户在应用中花费的总时间中近 90% 可用原生 ARM 版本，而搭载骁龙 X Elite 的 PC 模拟应用比运行 Windows 11 22H2 的上一代骁龙 8cx Gen 3 的设备快 2 倍以上（Geekbench 5 测试）。

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