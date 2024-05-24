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飞利浦 32M2N8800 31.5 英寸显示器 5 月 31 日开售：4K 240Hz QD-OLED，6999 元

2024/5/24 14:01:54 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 24 日消息，飞利浦今天在京东上架一款型号为 32M2N8800 的 31.5 英寸显示器，这款显示器主打“4K 240Hz QD-OLED”，将于 5 月 31 日晚上 7 点开售，商品页显示首发价为 6999 元

据介绍，这款显示器配备 3840x2160 分辨率 240Hz QD-OLED 面板，亮度至高 1000 尼特，响应速度 0.03ms，支持原生 10-Bit 色彩，覆盖 100% sRGB 色域及 99% DCI-P3 色域。

此外，这款显示器搭载“新一代动态散热系统”，可降低烧屏概率；同时搭载“ambiglow 环景光技术”，支持 PIP / PBP 分屏显示，同时内置 2 个 5W 扬声器

该显示器支架支持倾斜 / 旋转 / 升降，提供 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DP1.4 接口、1 个 USB-B 接口、2 个 USB-A 接口，IT之家附显示器参数信息如下：

京东飞利浦 32M2N8800 显示器 6999 元直达链接

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关键词：飞利浦显示器

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